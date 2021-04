Bien-être : découvrez une astuce toute simple pour s'évader et s'apaiser

publié le 11/04/2021 à 10:30

Nous revoilà limités dans nos déplacements, pour la bonne cause. Nous sommes beaucoup

à être loin de la mer et pourtant quel bonheur d’entendre le bruit de l’océan. Plus simple que la téléportation, vous allez tout simplement poser les paumes de vos deux mains sur vos deux oreilles, fermer les yeux et vous concentrer.

Vous entendez ce bruit qui vous rappelle celui de la mer ? C’est comme lorsque vous mettez sur votre oreille un coquillage. Laissez vos mains sur vos oreilles. Imaginez que vous êtes sur votre plage préférée, celle que vous connaissez ou une crique imaginaire. Continuez de fermer les yeux.

Concentrez-vous pour écouter maintenant votre respiration, en prenant conscience de sa vitesse. Ralentissez-la, plus elle est douce et calme plus votre mental est apaisé.

Vous avez ce pouvoir de l’équilibrer tout simplement en faisant attention à vos inspirations et expirations.



Cette expérience est extraordinaire. En situation de stress, cette mer intérieure déchainée

va se calmer plus vous respirez tranquillement.

De quoi s'évader, s'apaiser et se canaliser

Une expérience à la fois pour vous évader et vous sentir zen. Mais également pour se rendre compte à quel point vous pouvez, grâce à votre imagination, partir à la plage sans y aller et dompter votre souffle, donc vos émotions. Si votre imagination est débordante, vous pourriez même sentir quelques grains de sable entre vos orteils.



Voilà une minute qui peut tout changer.