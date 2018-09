A rip-roaring time! LION breaks into tourist vehicle on Crimea safari tour

publié le 06/09/2018 à 14:10

Un geste plein d'affection. En Crimée, le parc zoologique Leviv Tayhan a publié une vidéo surprenante, dans laquelle un lion enlace des touristes. On y voit le félin s'approcher de leur voiture, qui passe à ses côtés. Alors que le véhicule ralentit, il se hisse à l’intérieur et se frotte contre le conducteur.



Il entreprend alors de lécher les touristes assis dans l'habitacle. Les plus hardis d'entre eux le caressent, tout en filmant la scène avec leur téléphone. Une rencontre insolite qui vient redorer le blason de ce parc zoologique. Connu pour offrir beaucoup de proximité avec les lions, il avait été vivement critiqué après que l'un d'entre eux ait blessé une touriste.

Selon le Daily Mail, Olga Solomina avait été mordue au bras droit en juillet dernier. Un accident qu'avait regretté le propriétaire du parc, Oleg Zubkov. "J'ai fait l'erreur de ne pas remarquer qu'elle avait bu du cognac avant de venir au zoo, probablement parce qu'elle avait peur (...). Je suis suis soulagé qu'elle aille mieux aujourd'hui", a-t-il déclaré au tabloïd britannique.