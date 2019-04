publié le 25/04/2019 à 11:37

L’argent fait-il la santé ? Beaucoup d'entre nous se pose la question. Michel Cymes tente de nous répondre. Les statistiques de l’espérance de vie dans notre pays nous donne un premier éclairage. D'après les résultats, les cadres vivent plus longtemps que les ouvriers, entre 6 et 7 ans de plus.



Cette information est confirmée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Plus le diplôme est élevé, plus l’espérance de vie augmente. Qui dit diplôme dit revenu plus élevé. Ce n’est pas systématique mais c’est majoritairement le cas pour les hommes comme pour les femmes.



Néanmoins, plusieurs études contredisent l'affirmation selon laquelle l’argent ferait la santé. La première nous vient de Suède et porte sur des milliers de gagnants au loto. Leurs ressources financières ont explosé du jour au lendemain mais ça n’a amélioré ni leur état de santé ni leur espérance de vie, et ce, quel que soit leur métier. Selon une autre étude britannique, les gagnants à la loterie fumaient, buvaient et sortaient davantage qu’avant. Donc, à l’arrivée, aucun impact de la livre sterling sur l’analyse d’urine.

Faut-il être en bonne santé pour être riche ?

On peut aborder le problème de façon inversée, en partant du principe que nos moyens financiers ne déterminent pas notre état de santé mais que le fait d’être initialement en bonne santé permettrait de travailler plus ou d’avoir accès à des métiers plus rémunérateurs. Une bonne santé cérébrale ça aide quand on veut faire des études qui mènent à des diplômes haut de gamme.



Cette santé cérébrale elle s’entretient en ayant un mode de vie vertueux, autrement dit, en évitant tout ce qui bousille le cerveau (perturbateurs endocriniens, drogues, tabac) et en valorisant ce qui permet d’ en optimiser les capacités comme l’activité physique et intellectuelle. Une alimentation saine et équilibrée est également nécessaire.

Existe-t-il des facteurs pour être riche et en bonne santé ?

Certains chercheurs avancent des hypothèses supplémentaires. Ils évoquent certains facteurs qui développent aussi bien la santé que le revenu. Parmi eux : le poids, le goût du risque et la personnalité. Mais pour conclure, en réalité, on ne sait toujours pas si l’argent fait la santé, ni le bonheur.