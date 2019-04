Michel Cymes nous explique ce qu'est la rosacée

publié le 23/04/2019 à 10:59

La rosacée est une maladie cutanée qui survient le plus souvent chez les femmes entre 30 et 60 ans. Les boutons blancs et les rougeurs apparaissent alors, même chez celles et ceux qui avaient une belle peau adolescents. Ils sont plutôt localisés autour de la bouche mais peuvent aussi atteindre les joues et le front. Chaque année 2 millions de personnes sont touchées en France.



Le visage est irrigué par de petits vaisseaux qui ont tendance à se dilater de manière excessive lorsque le visage monte en température. Le problème vient de là. Si vous êtes concernés, vous pouvez sucer un glaçon pour refroidir le visage. Néanmoins, le mieux c'est de consulter rapidement un médecin pour éviter les complications.



Par endroits, la peau du visage peut devenir rugueuse, d'autres peuvent se mettre à gonfler et vous pouvez terminer par un rhinophyma, c'est-à-dire avec un nez rouge, granuleux et bulbeux. Par ailleurs, le rhinophyma touche plus les hommes que les femmes car elles se soucient plus volontiers de leur peau et consultent dès qu'elles ont un problème.

Peut-on prévenir de cette maladie ?

Pour développer une rosacée, il faut un terrain génétique favorable mais on peut la prévenir :



1 - Protéger sa peau des agressions du soleil et du vent.

2 - Éviter les changements de température trop brusques. Si vous avez l'habitude de prendre des bains bouillants ou de faire des efforts trop violents qui augmentent votre température corporelle, revoyez votre mode de vie.

3 - Ne pas se tromper de crème de soin. Il faut une crème hydratante, sans alcool, qui ne soit pas grasse. Et surtout pas une crème à base de cortisone parce que la cortisone entretient la maladie.



4 - Faire attention à son alimentation. Si vous mangez trop chaud, si vous aimez les plats très épicés, il se peut que ce soit à la source de vos problèmes.



5 - Arrêter l'alcool, qui est un facteur de risque majeur.