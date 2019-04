Les conseils de Michel Cymes pour éviter la cystite

publié le 24/04/2019 à 09:47

Redoutée des femmes mais épargnant souvent les hommes, la cystite est la forme d'infection urinaire la plus courante. En France, ce type d'infection représente entre 800.000 et 900.000 cas par an et est causé par une bactérie du type Escherichia coli, une bactérie naturelle de l'intestin qui un jour décide de migrer vers l'anus et les parties génitales.



Elle progresse par l'urètre avant de provoquer une inflammation de la vessie et de fortes douleurs au moment de faire vos besoins. Pour éviter d'en arriver là, il est vivement conseillé de boire 1,5 litre d'eau par jour mais aussi en éliminer et donc, en aucun cas, se retenir d'aller aux toilettes. Il faut savoir que le fait de se retenir est l'une des raisons pour lesquelles les petites filles ont parfois des infections urinaires.

Plusieurs facteurs de risque ont déjà été identifiés. L'âge tout d'abord : plus on vieillit, plus on est exposé comme c'est le cas pour de nombreuses autres pathologies. Les actes sexuels sont également à risque puisque le taux de bactéries dans l'urine explose. Il est donc recommandé aux femmes de faire un aller-retour dans leur salle de bain après l'acte pour laver leur vessie.

Enfin, les douches vaginales ne sont pas une bonne idée. Il est possible d'être propre en utilisant des produits d'hygiène intimes doux comme ceux prescrits en pharmacie qui ont la réputation de préserver la flore vaginale. De plus, le port de vêtements ample peut aider à contrer la maladie.