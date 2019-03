Pourquoi l'espérance de vie augmente faiblement en France

publié le 13/03/2019 à 18:02

L'espérance de vie des Français est passée de 30 ans au 18ème siècle à près de 80 ans aujourd'hui. En 2018, elle atteint 79,5 ans pour les hommes et 85,4 pour les femmes. Une étude, publiée pat l'Institut National des Études démographiques (Ined) ce mercredi 13 mars, révèle qu'elle ne progresse plus aussi vite qu'avant. Elle n'augmente que d'un mois et demi par an et les causes de ce ralentissement ont été déterminées.



Première cause de mortalité en France : le cancer. Malgré les progrès médicaux qui ont fait reculer les décès liés aux maladies infectieuses et cardio-vasculaires, et même s'il est de mieux en mieux pris en charge, le cancer résiste. Aujourd'hui les hommes meurent moins de cancer qu'il y a 10 ans grâce à la prévention et à l'efficacité des traitements.

Ce n'est pas le cas pour les femmes. Une raison explique cette stagnation du cancer chez elles : la montée du tabagisme. Aujourd'hui, les femmes qui ont 50 ans ou plus subissent les conséquences directes de la montée du tabac dans les années 1950 à 1980. Elles sont particulièrement touchées par les cancers liés à ça, contrairement aux hommes.

La grippe saisonnière particulièrement meurtrière

Deuxième cause de ce ralentissement : la grippe saisonnière. Depuis 3 ans, les hivers sont particulièrement meurtriers en France. Quand les épidémies de grippe "sont meurtrières comme celles des dernières années, elles réduisent l'espérance de vie à la naissance de l'année de 0,1 à 0,3 an", affirme Gilles Pison, chercheur associé à l'Ined, également professeur au Muséum national d'histoire naturelle.



Qu'en est-il dans les autres pays ?

La France n'est pas la seule concernée par le ralentissement de la hausse de l'espérance de vie. En effet, les chercheurs l'observent aussi "dans les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest." Les experts disent qu'on peut retrouver une vitesse de croisière à condition de trouver des remèdes contre les maladies neuro-dégénératives, type Alzheimer ou Parkison.



L'objectif est de rejoindre les Japonaises, qui ont encore deux ans d'avance sur les Françaises. Et pourquoi pas atteindre 120 ou 130 ans d'ici quelques siècles...