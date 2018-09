publié le 05/09/2018 à 11:30

Il faut parfois se méfier de la retraite ! Beaucoup en rêvent ; mais une fois qu'ils y sont, il faut d'abord réapprendre à vivre en couple 24 heures sur 24. Cela n'est pas si simple quand on a passé ses journées au travail pendant des années. Je signale au passage qu'on assiste à une recrudescence des divorces chez les seniors.



Mais la retraite peut aussi être la plus belle des période d'une vie. Car les retraités disposent de quelque chose d'ultra précieux : le temps. Un temps qu'il faut savoir utiliser intelligemment.

Pour ceux qui ont laissé moisir leur paire de baskets dans un placard depuis des années, c'est le moment ou jamais de se remettre au sport. D'autant que passée la soixantaine, il y a certains objectifs qu'il vaut mieux ne pas perdre de vue. Il y en a quatre (c'est l'Assurance-maladie qui les a déterminés).



30 minutes de bougeotte minimum par jour

Premier objectif : entretenir son système cardiorespiratoire. Ensuite, choyer ses articulations. Troisième point : renforcer ses muscles. Enfin, travailler son équilibre. Des exercices spécifiques sont conseillés pour atteindre ces objectifs.



Pour entretenir son système cardiorespiratoire, pas besoin de se mettre la rate au court-bouillon. Vous pouvez très bien avoir une activité physique d'intensité modérée, c'est-à-dire ne provoquant pas d'essoufflement.



Jardiner, bricoler, faire le ménage, c'est faire de l'exercice. Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter le tempo en optant pour une activité plus sportive dont vous ressortirez essoufflé. Cela ne vous fera aucun mal - sauf avis contraire du médecin qu'il faudra avoir préalablement consulter.



Une demi-heure de bougeotte par jour, c'est le tarif minimum. En revanche, la périodicité est moindre (ou peut-être moindre) pour ce qui concerne la mobilité des articulations, le renforcement des muscles et le travail de l'équilibre.



Ces sports qui agissent sur plusieurs fronts

Pour la souplesse, dix minutes d'étirements par jour c'est bien. Pour les muscles, faites de la marche, de la gymnastique douce ou de la natation deux fois par semaine. Et pour l'équilibre, vous pouvez vous mettre à la danse.



Cela dit, vous avez des sports qui sont plus intéressants que d'autres parce qu'ils permettent d'agir sur plusieurs fronts à la fois. C'est le cas du yoga : en le pratiquant, vous travaillez votre souplesse mais aussi votre sens de l'équilibre.



Vous avez également le vélo. Il est intéressant parce qu'il vous permet de bosser à la fois les muscles et l'équilibre. Il a en plus l'avantage de vous faire prendre l'air.