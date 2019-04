publié le 24/04/2019 à 13:40

La drogue est de plus en plus demandée et de plus en plus forte. Voici ce que constate les services français dans la lutte contre les stupéfiants pour leur bilan 2018. Les saisies de cannabis et d’héroïne sont en forte hausse l'année dernière.



Les personnes interpellées pendant l'achat de drogue sont également plus nombreuses. Les chiffres portent plus particulièrement sur les saisies de ventes au détail. Pour le cannabis, elles ont augmenté de 7% par rapport à 2017. En 4 ans, ce nombre a même quasiment doublé. Cette augmentation se retrouve tout naturellement sur les saisies en gros : 87 tonnes en 2017 et 115 en 2018. L'héroïne atteint également des records de saisies alors que la cocaïne, elle, est en légère baisse.

L'autre point de cette étude, c'est la puissance de ces drogues, notamment du cannabis. Le taux de THC, sa molécule psycho-active, ne cesse d'augmenter. Dans les années 90, il était inférieur à 10%. Aujourd'hui, la résine de cannabis affiche, en moyenne, des taux supérieurs à 25% de THC.

À écouter également dans ce journal

Retraite - Jean Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites, a affirmé dans la presse régionale qu'il a obtenu de la part de l'exécutif, le maintien de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Cette annonce devrait être confirmée lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron jeudi 25 avril.



Carburants - Avec les tensions entre les États-Unis et l'Iran, les cours du baril de pétrole sont en hausse. Les prix du carburant risquent de flamber à la pompe d'ici une quinzaine de jours.



Pollution - Vinci a été pris en flagrant délit. L'entreprise de construction a rejeté du ciment dans les eaux de la Seine à Nanterre. Les eaux de nettoyage des camions toupies étaient déversées dans une grande fosse à ciel ouvert puis coulées dans le fleuve.

Décès - Dick Rivers est décédé, ce mercredi 24 avril, dans un hôpital parisien. Il devait fêter ses 74 ans aujourd'hui. Il se battait contre un cancer depuis plusieurs années.