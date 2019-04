Index Glycémique : Michel Cymes détaille les bons et mauvais aliments

publié le 22/04/2019 à 09:35

Si vous savez déjà tout de l'Index Glycémique grâce à une précédente chronique, voici des précisions sur la liste des aliments dont il faut se méfier et celle de ceux qui nous font du bien quand on entend surveiller son poids.



Vous avez sans doute retenu que pour les fruits et les légumes, c’était tout bon, qu’il fallait parfois faire attention avec les féculents et que les viennoiseries et les douceurs représentaient le danger absolu… Sauf qu’il existe, dans chacune de ces catégories, des exceptions bien précises.

Prenez la datte séchée. Son Index Glycémique dépasse 80, le maximum étant 100. Il n'est pas nécessaire de s'en passer totalement mais si vous aimez cela, il faut y aller modérément. Même chose avec le melon (indice 67) ou l’abricot (indice 57) : il faut savoir ne pas consommer que ça.

Les féculents les plus vertueux

Côté féculents, tout est bon dans la mesure où vous le consommez avec modération. Maintenant, si l’on s’en tient à l’Index Glycémique, les aliments les plus vertueux sont la patate douce, le riz basmati complet, les spaghettis complets et le quinoa. Ces aliments ont un IG bas.



En revanche, soyez plus prudent avec la polenta, les nouilles et la semoule complète et carrément sur vos gardes face à un plat de riz blanc, de lasagnes ou bien sûr de frites…

Sucreries, pains et boissons : quels produits privilégier ?

Au royaume des viennoiseries, tout n'est pas à jeter. Le chocolat noir a un IG qui tourne autour de 20. C’est bas. Le chocolat au lait, la confiture et les glaces allégées sont aussi plus recommandables qu’on ne le croit. La bonne surprise, c’est le duo croissant - pain au chocolat : leur IG gravite autour de 65.



Du côté des pains et des farines, il n’y pas grand-chose à garder mis à part le pain azyme et le pain aux céréales. Donc, modération… Au rayon légumineuses en revanche, vous pouvez être en confiance même s’il y a un intrus avec un IG élevé : les fèves. IG 79 !



Pour finir avec les boissons, le jus de fruit le plus recommandable est le jus de citron avec un IG de 15. Les autres oscillent entre 40 et 50… Quant au soda, son IG est de 70. L’eau bien sûr, a un Index 0 tandis que celui de la bière monte jusqu'à 100. Impossible d’aller au-delà. Donc un demi, un seul, et de temps à autre seulement.