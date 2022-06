Barbecue : 4 idées de salades pour accompagner vos grillades

Pour accompagner vos grillades d'été, rien de mieux qu'une salade pour un repas équilibré. Pour cela, la salade ne doit pas être trop légère, pour ne pas manquer de certains apports nutritifs nécessaires, tels que les macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Les vitamines et les minéraux, que vous trouverez dans les fruits et les légumes sont également indispensables.

Attention à ne pas oublier les féculents. En effet, une base de céréales ou de légumineuses est indispensable. Une salade uniquement composée de crudité et de salade verte ne sera suffisamment équilibrée. Pensez aussi aux assaisonnements, qui peuvent changer une salade basique en un délicieux repas. Vous pouvez varier les huiles, les épices et aussi les herbes aromatiques et jeunes pousses à ajouter à vos salades.

La salade de riz complet

Pour une salade équilibrée, rien ne vaux une base de féculents ou de légumineuse. Quinoas, maïs, lentille... et même riz ou pâte, mais dans ce cas-là choisissez plutôt des aliments complets. À cette base de féculent, vous pouvez ajouter de la salade verte et des concombres pour le croquant et la fraicheur. Découpez ensuite des tomates cerise pour une touche acidulée.

Pour plus de gourmandise, mais aussi de calcium, ajoutez des morceaux de fromage à votre salade. Les fromages à pâte dure comme le comté et l'emmental en sont très riches, mais un peu trop en mauvais acides gras. Certains comme la feta, le parmesan et les fromages bleus sont trop salés. La recommandation concernant la consommation des produits laitiers pour un adulte étant de deux par jour, vous pouvez remplacer le fromage par un assaisonnement avec du fromage blanc, du citron et des fines herbes.

Salade de légumes

Bien que les féculents ou légumineuses soient nécessaires chaque jour, une salade qui en est composée deviendra forcément plus copieuse. Vous pouvez faire des salades uniquement composées de légumes, comme des crudités ou des légumes marinés (courgettes, aubergines ...). Dans ce cas, ne négligez pas l'assaisonnement et choisissez le bien. En effet, toutes les huiles ne se valent pas. L'huile d'olive est très intéressante d'un point de vue nutritionnel puisqu'elle est riche en antioxydants (vitamine E et polyphénols). Privilégiez tout de même les huiles d'olive pressées à froid et "extra vierges". Vous pouvez aussi utiliser des huiles riches en oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile de lin, de Caméline ou de noix. Pensez aussi aux épices et herbes fraiches qui ont de vrais atouts gustatifs et nutritionnels.

Pensez tout de même à avoir au moins un féculent dans votre repas, comme une tranche de pain complet ou aux céréales.

Salade sucrée-salée

Bien que le sucré-salé ne soit pas au gout de tous, les salades composées de ce mélange sont rafraichissantes et pleines de bons nutriments. Avec une base de féculent ou de légumineuse neutre, comme les lentilles, ajoutez des crudités, comme des concombres, des radis et des carottes. Vous pouvez aussi mettre des avocats, qui apporteront de la douceur et de la rondeur à votre salade.

Pour une touche de fruit, pensez aux graines de grenades, qui donneront une touche acidulée et sucrée à votre repas. Vous pouvez aussi mettre des mangues, qui se marient très bien avec les salades de riz.

Salade de fruit

La salade de fruit est également une des stars des tables d'été. Les fruits sont riches en vitamines et en fibres, alors autant ne pas s'en priver. Vous pouvez vous préparer une salade de pastèque et de melon, avec des feuilles de basilic et du citron, qui aura un côté sucré, mais surtout très désaltérant.



Les salades de fraise et de menthe sont aussi une très bonne idée, pour un effet rafraichissant et sucré. Les fruits exotiques sont aussi bien adaptés à une salade d'été, comme la mangue, le fruit de la passion et l'ananas. Enfin, les pêches et les figues sont très appréciables dans les salades de fruits.

