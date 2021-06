Les conseils de Cyril Lignac pour une terrine estivale au cabillaud

Marie-Bénédicte qui réside à Soissons, aimerait réaliser "une terrine estivale", et demande au chef Cyril Lignac de lui livrer quelques conseils.

On achète un kilo de poisson blanc, comme le cabillaud. "Si on veut lui apporter plus de goût, on peut mettre du rouget, des poissons de roche", explique Cyril Lignac. On cuit le poisson dans une marmite avec de l'eau, de l'ail, du thym et du laurier. On poche le poisson. Cela dure 5-6 minutes et on pique la chair du poisson pour qu'elle soit cuite et vraiment moelleuse.

À côté, battez 6 œufs en omelette que vous parfumez avec du curry ou d'autres épices. Ajoutez un tube de concentré de tomates pour avoir "ce côté très tomaté et ensoleillé", puis mélangez le tout. C'est-à-dire : le poisson qu'on effeuille, on le mélange avec les œufs et on brasse tout ça dans un petit fait-tout. Après on le met dans un moule à cake beurré et on cuit au bain-marie pendant 25 minutes à 180 degrés.

Pendant que ça cuit, on fait une salade de mâche avec une vinaigrette à l'huile de sésame. Coupez des tranches de votre pain de poisson avec une sauce cocktail : une mayonnaise avec la moutarde, ajoutez du ketchup et de la sauce anglaise. Vous pouvez le manger un peu tiède pour faire comme une tarte qui sortirait du four.

