Les conseils de Cyril Lignac pour une tarte tatin salée-sucrée surprenante

Colette qui réside à Paris voudrait la recette d'une tarte tatin salée. On fait une pâte sucrée avec du beurre pommade, du sucre glace, de la poudre d'amande et un œuf. On mélange le tout et on ajoute de la farine et on laisse reposer.

Ensuite on prépare des tomates, on les épluche et on enlève l'intérieur. On les met sur une plaque et on les cuit au four à 70 degrés pour qu'elles deviennent des pétales de tomates un peu sucrés. On prend ensuite des escargots que l'on fait chauffer, on les vide avec le beurre à l'ail. Hacher le tout et faite revenir avec des petits oignons.

Dans le moule à l'envers, déposer les tomates, la petite farce aux escargots à l'ail. Déposez la pâte à tarte et faites cuire pendant 25 minutes au four. Démoulez et ajoutez un filet d'huile d'olive.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.