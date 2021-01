Articulations : les conseils de Michel Cymes pour prendre soin de vos genoux

publié le 29/01/2021 à 09:18

L’une des articulations les plus sollicitées de notre corps, c'est celle des genoux. C’est souvent la première à trinquer quand le poids des ans se fait sentir. Il faut imaginer que votre genou supporte l’équivalent de quatre fois votre poids lorsque vous faites un pas. Imaginons que vous pesiez 70 kilos, ça représente une pression de 280 kilos sur chaque genou dès lors que vous vous mettez en marche. D’où la nécessité d’avoir une articulation la plus stable possible.

Et pour ce faire, il existe de petites astuces. Plus les muscles de l’articulation sont toniques, plus votre articulation est stable. Il faut donc s’occuper de ses cuisses. Et pour ce faire, l’exercice roi, c’est celui qui consiste à faire la chaise. Vous vous adossez au mur, vous fléchissez les genoux jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Et vous attendez jusqu'à ce que la position ne soit plus tenable. Au début, vous n’allez pas résister longtemps mais vous allez vite faire des progrès. Plus vous tenez, plus vous vous musclez.

Par ailleurs, si vous prenez l’habitude de préférer l’escalier à l’ascenseur, vous obtiendrez aussi des résultats. Mais attention : efforcez-vous de monter les escaliers en veillant à garder le dos bien droit et en appuyant sur toute la surface du pied et non pas en s’appuyant uniquement sur l’extrémité du pied comme on a trop tendance à le faire. Ce sont des choses qu’on peut faire à tout moment dans la journée, quand on a deux minutes devant soi.

L'important rituel du réveil

Un mot aussi du rituel du réveil. La nuit, l’articulation fait comme vous : elle dort. Elle a donc besoin d’être réveillée en douceur. Quand vous ouvrez l’œil, le matin, prenez le temps. Restez allongé sur le dos, faites quelques flexions et extensions, toujours dans l’axe du corps, en veillant à ce que la plante de vos pieds reste en contact avec le matelas. Une fois que votre jambe est fléchie, vous faites des rotations du genou. Ensuite, même chose avec les chevilles. Le talon reste en contact avec le matelas, vous relevez la plante des pieds et vous allez de droite à gauche, puis de gauche à droite.

Enfin, la mobilité de vos articulations passe aussi par un travail de l’équilibre. Mettez-vous sur une jambe, fléchissez et essayez de tenir. Au début, ce sera l’affaire de quelques secondes et il faudra recommencer. Mais rapidement, vous tiendrez une minute. Sur une jambe, puis sur l’autre. Si vous y parvenez trop facilement, vous pouvez corser l’affaire en faisant la même chose mais sur un coussin. C’est plus instable mais c’est encore plus efficace pour la mobilité de vos articulations. L’avantage, c’est que vous pouvez faire tout ça en regardant la télé.