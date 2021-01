publié le 27/01/2021 à 10:43

La crise du coronavirus pourrait avoir un impact direct sur les autres maladies en ce début d'année. Et pour cause, on entend plus parler de grippe saisonnière, d'épidémie de gastro, de bronchiolite ou encore de rhume. Cette année, sur ces fronts là, la situation est en effet particulièrement calme.

Pour ce qui est de la grippe, la campagne de vaccination a eu beaucoup de succès cette année. Santé publique France ne recense que quelques cas de grippe dans l'Hexagone alors qu'on en dénombrait plusieurs milliers les années précédentes. Autre raison qui explique cette baisse drastique, le contexte sanitaire oblige les personnels de santé à se concentrer principalement sur le coronavirus et à moins s'occuper de la grippe. Il faudra donc attendre encore quelques mois pour y voir plus clair dans les statistiques.

Quand un virus comme celui de la Covid-19 est aussi bien installé sur le territoire, il occupe tout l'espace et il n'y a pas ou très peu de place pour qu'un autre virus circule en même temps que lui, surtout si il est moins virulent. Les gestes barrières, qui se sont généralisés depuis plusieurs mois, aident également à ce que ces maladies soient en retrait cette année.

Le lavage régulier des mains, l'usage du gel hydroalcoolique, le port du masque ou la distanciation physique sont plus que jamais des moyens efficaces pour échapper aux maux traditionnels de l'hiver.