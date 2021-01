publié le 26/01/2021 à 10:14

Les aliments miracles n'existent pas. Vous avez sûrement lu que le brocoli était un rempart contre le diabète et la tomate efficace pour prévenir les cancers de la peau. Dans le cas de la tomate, on a pris des souris qu'on a exposées à des rayons ultraviolets qui provoquent le cancer de la peau.

Dans un premier groupe de souris, on a donné une alimentation classique et dans le second une alimentation enrichie avec de la poudre de tomate. Les chercheurs ont constaté que dans le second groupe les souris développaient moins de tumeurs que dans le premier.

Quand la recherche travaille avec des animaux, cela lui fournit des indications préliminaires mais pas de quoi extrapoler. Pour pouvoir affirmer que la tomate protège contre le cancer de la peau, il faudrait que l'expérience soit menée sur l'Homme mais c'est impossible pour des raisons éthiques.

Trop de facteurs peuvent fausser les résultats d'un étude

Dans le cas des brocolis, on a mené une expérience sur 1.000 personnes. On leur a demandé de remplir un questionnaire. A l'arrivée, on constate que les personnes mangeant des brocolis sont moins diabétiques que ceux qui n'en consomment pas. Sauf que le diabète de type 2 est une maladie multifactorielle. L'alimentation joue un rôle, mais il y a aussi le mode de vie.

Dès lors que vous mangez du brocoli, on peut considérer que vous faites attention à votre consommation de légumes et de fruits parce que vous êtes dans une démarche vertueuse, et que vous faites plus d'activité physique, donc que vous fumez et buvez moins. Tous ces facteurs portent un nom, ce sont les facteurs confondants et ils sont susceptibles de fausser les résultats d'une étude. Si le nombre de variables est trop important cela complique les choses.

Le brocoli et la tomate sont inattaquables mais l'erreur consisterait à s'en gaver au prétexte qu'ils ont bonne réputation. Il n'existe pas d'aliment miracle, c'est dans une alimentation variée et équilibrée que vous pourrez rester en bonne santé. Le salut se trouve dans la diversité.