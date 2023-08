Macron, Attal, Cymes... Les premières imitations de Marc-Antoine Le Bret

"Il était temps que quelqu'un ose le dire", a d'abord lancé Gabriel Attal. Voulait-il parler de sa dernière annonce sur TF1, celle d'interdire le port de l'abaya à l'école ? Et bien non. "Il était temps qu'on dise enfin que je suis ministre de l'Education. Cela fait deux mois que j'ai été nommé et tout le monde s'en foutait !", a-t-il expliqué, imité par Marc-Antoine Le Bret. Profitant de l'occasion pour annoncer d''autres mesures : "Pour plus d'égalité, je vais aussi interdire les mocassins à glands et les serre-têtes aux cathos. Je vais surtout interdire l'ouverture d'esprit à tous les jeunes qui veulent prendre leur carte du parti Renaissance !"

Emmanuel Macron, toujours dans la voix du nouvel imitateur de RTL Bonsoir, a ensuite souhaité rendre "un hommage national aux icônes qui nous ont quitté trop tôt cet été." Le président de la République a voulu parler des vacances. "Je voudrais dire adieu les maillots de bains et ciao les tongs, byebye les grasses mat' qui finissent à 16h et au revoir les apéros qui commencent à 17h." Et de poursuivre : "A la revoyure aux barbecues et adieu aux merguez calcinées qui ont péri au combat, tombées entre les grilles. On vous oublie pas les filles ! Bref, au nom de tout un pays : merci les vacances !".

Autre sujet d'actualité : le retour du coronavirus. "Le Covid est prêt pour sa rentrée", a noté Michel Cymes. "Il faut savoir que nous sommes face à un variant de la famille omicron plus transmissible... donc mon conseil : n'écoutez pas mes conseils !", a ajouté le célèbre médecin.

Il était enfin question du départ samedi 26 août de Nikos Aliagas de l'émission 50 minutes Inside après 16 ans à la présentation. "Le mot d'ordre pour cette rentrée : c'est REPOS, enfin entre les enregistrements de The Voice, The Voice Kids, de la Star Ac, des NRJ Awards...", a-t-il confié. Avant de s'interroger face à un tel agenda : "C'est possible d'être en burnout avant même que la rentrée commence ? Au secours, libérez-moi les loups, je veux revoir la lumière du jour".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info