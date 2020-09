Michel Cymes : tout ce qu'il faut savoir sur l'arthrose

publié le 17/09/2020 à 10:07

C’est aujourd’hui la journée mondiale de l’arthrose, une maladie qui touche quelque 10 millions de personnes en France. Et les chiffres ne risquent pas de s’améliorer parce que cette maladie apparaît avec l’âge. Fatalement, avec le vieillissement de la population, on peut imaginer que les statistiques vont empirer à l'avenir.

Cette maladie douloureuse touche en priorité le genou ou la hanche. Le cartilage de votre articulation est usé : une inflammation dégrade encore plus votre cartilage et aboutit à ce que les os soient en contact direct. Dès qu’il y a impact, il n’y a plus rien pour amortir et c’est pour ça que vous avez mal. Pour éviter ces douleurs, il convient donc d’agir préventivement et de commencer par le commencement, à savoir la chasse aux kilos en trop et l'exercice physique.

Surveiller son alimentation et faire du sport

De fait, les personnes en surcharge pondérale représentent la majorité des malades. Pour savoir si vous êtes concerné, vous pouvez calculer votre IMC (Indice de Masse Corporelle) en divisant votre poids en kilos par votre taille au carré. Si le résultat est supérieur à 25, il faut penser à oublier les mauvaises graisses et le sucre et se concentrer sur les légumes, les viandes blanches et les poissons (surtout ceux riches en oméga-3 comme le saumon, le maquereau ou le hareng). Au dessert, on vous conseille plutôt un fruit qu’une tarte tatin chantilly et éviter alcool, autant que possible.

Ces bonnes résolutions doivent s’accompagner d’un peu plus de mobilité. Il est recommandé de faire du sport ou, a minima, de l’exercice physique. Le minimum conseillé : 6.000 pas par jour, soit une promenade de 30 à 45 minutes. Et franchement, puisque le vélo est à la mode, ne vous en privez pas. Cette pratique est douce pour vos articulations et demande un effort que vous pouvez doser. Même chose pour la natation. Ce sont des sports où il n’y a pas d’impact donc pas de traumatisme pour vos genoux ou vos hanches qui vous font déjà souffrir.

Quelles traitements contre l'arthrose ?

Quand on est atteint d'arthrose, est-ce que c’est trop tard ? Non, pour la simple et bonne raison qu’il est toujours possible de perdre du poids en agissant sur l’alimentation. Le problème va d’ailleurs au-delà des kilos en trop et ce qu’ils font endurer à vos articulations. Vous devez savoir que la graisse excédentaire complique les réactions inflammatoires, lesquels accélèrent la dégradation du cartilage. Bref, le serpent se mord la queue.

Il existe plusieurs traitements contre l’arthrose. L’étape ultime, c’est l’opération avec la pose d’une prothèse. Mais avant d’en arriver là, il y a moult options parmi lesquelles l’injection d’acide hyaluronique ou les infiltrations de corticoïde, sans oublier une petite visite chez le kiné qui peut aussi soulager. Il existe même des médicaments comme le Glucosamine ou la Chondroïtine. Ce sont des extraits de cartilage que l’on avale. Dans certains cas, ces derniers agissent sur le genou, sans que les scientifiques ne sachent vraiment comment.

Il convient de noter que l’efficacité de ces médicaments a été contestée et il ne faut pas exclure un effet placebo. Quand on a mal, tout est bon à prendre tant qu’il n’y a pas d’effets secondaires.