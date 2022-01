4 raisons de garder le moral cet hiver

Le moral des ménages français ne serait pas au beau fixe en ce début d'année d'après l'Insee. La crise sanitaire et l'inflation sont venues se rajouter à la classique dépression saisonnière. Mais il reste de quoi se réjouir !



Cette année n'aura pas été uniquement sur le thème du Covid-19. Il y a aussi de quoi se remonter le moral pour l'avenir. Pour ça, quoi de mieux que se détourner un instant des nouvelles anxiogènes ?

Dans le domaine de la santé, un vaccin contre le paludisme efficace à 77% a été découvert. Une équipe de chercheurs d'Oxford a enfin trouvé un remède contre cette maladie qui cause, chaque année, la mort de 400.000 personnes.

Des bonnes nouvelles pour la planète aussi. L'ONG WWF annonce que les baleines bleues sont de retour après avoir frôlé l'extinction. 55 spécimens ont été identifiés dans les eaux entourant l'île de Géorgie du Sud, du jamais-vu depuis 1986 ! Bonnes nouvelles aussi pour les pandas qui ne sont plus menacés d'extinction. Les autorités chinoises indiquent que 1.800 individus vivraient à l'état sauvage.

Une avancée dans l'égalité femmes-hommes : des protections hygiéniques sont maintenant disponibles gratuitement dans les universités. 1.500 distributeurs seraient en place d'après la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal.

Et pour les fans de football supporters de Paris, le transfert de Lionel Messi au PSG devrait être LA raison de se réjouir.

Il est encore temps de regarder des films de Noël

Sans même parler de la quantité astronomique de films et téléfilms de Noël, la période est encore propice à se replonger dans les bons vieux classiques qu'on est heureux de revoir chaque année. Il n'est pas trop tard pour se refaire les Star Wars (Disney+), Sissi impératrice (Salto), Jumanji (Netflix), le Seigneur des Anneaux, Die Hard, Harry Potter … Tout ça en famille, entre amis, et même seul avec un plaid et une bonne boisson chaude. Et si vous n'avez toujours pas regarder Love Actually, le Grinch ou encore le père Noël est une ordure, c'est le moment ! Tant que les rues sont encore illuminées grâce aux décorations de noël, et qu'on retrouve encore des sapins en bas des immeubles, il n'est pas trop tard. C'est une bonne façon de se replonger encore quelques instants dans l'esprit de Noël qui nous manque déjà.

Mettre en place ses bonnes résolutions

L'avantage du début de l'année, c'est que tout est encore possible. Se mettre au sport, arrêter de fumer, lire plus de livres … Il est encore temps de jeter définitivement ce briquet et ce paquet de tabac encore dans vos poches, de foncer à la librairie et de courir acheter des baskets ! D'ailleurs, préférez l'activité physique en extérieur plutôt que la salle de sport. Les psychologues conseillent de prendre l'air et un maximum le soleil pour faire le plein de vitamine D. Il est aussi important de cultiver sa vie sociale, alors pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, et aller courir avec ses amis ou sa moitié, ou encore participer à des cours collectifs en plein air ? Tout est encore à faire et surtout, tout est encore possible pour devenir une meilleure version de soi-même en 2022.

Les jours rallongent

Depuis le 21 décembre 2021 (solstice d'hiver), les jours rallongent. Chaque jour, on gagne entre une et quatre minutes de soleil ! On en a eu presque une heure de plus rien que depuis le 1er janvier. Et ça va être de mieux en mieux. En février, on devrait voir le soleil 1h30 de plus ! En mars, presque deux heures, et ainsi de suite jusqu'au solstice d'été le 21 juin. À peine le temps de dire "ouf" que le soleil sera déjà levé à notre réveil et encore là à la sortie du travail. Parfait pour prendre un café à la lumière du jour avec ses collègues ou ses amis en fin de journée, ou un verre pour bien commencer le week-end. La période pendant laquelle on n'est éclairé uniquement par les halos oranges des lampadaires qui ont tendance à nous déprimer, plus de quinze heures par jour est bientôt terminée.