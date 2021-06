Bien-être : La marche, c'est bon pour le moral !

Venez témoigner

Invités

- David Le Breton, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg. Auteur de '' Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur " aux éditions Métailié.

- Roger-Pol Droit, philosophe et écrivain. Auteur de '' Comment marchent les philosophes '' aux éditions Paulsen.

- Julien Charles, auteur de '' Compostelle Therapy '' chez Larousse.



Témoin : Flavien Le Mouroux-Laclergerie, auteur de l'ouvrage "Randonnée le long de

la Méridienne Verte" (Favre)

Un récit magnifiquement illustré pour découvrir la France à pied, du nord au sud aux côtés d'arbres d'essences nobles et à la découverte du patrimoine des différentes régions traversées.

La Méridienne verte est un alignement de plusieurs milliers d'arbres, plantés entre la ville de Dunkerque et la frontière espagnole. Le projet, mené par l'architecte-urbaniste Paul Chemetov pour les cérémonies de passage à l'an 2000, rassemble plusieurs idées. D'abord celle de l'Histoire, car la Méridienne verte est tracée exactement sur le méridien de Paris (2°20 E), support de calcul de la longueur du mètre au XVIIe siècle. Puis celle du temps et de la pérennité, car les arbres, d'essences nobles – hêtres, chênes, bouleaux, etc. –, sont destinés à vivre très longtemps, en tout cas bien plus longtemps que la durée d'une vie humaine.

L'auteur décide de traverser la France à pied le long de cette Méridienne verte afin de découvrir la pluralité environnementale et culturelle du pays et l'hétérogénéité de ses richesses.

De la côte dunkerquoise jusqu'au massif du Canigou, il nous emmène dans les plaines de Picardie, entre les champs de blé de l'Essone, dans la forêt d'Orléans, dans le parc de Millevaches, près des Monts du Cantal, sur la Montagne Noire, et dans bien d'autres espaces fabuleux. Au fil du récit, comme au fil du chemin, le lecteur découvrira un étonnant cocktail historique, environnemental, culturel et sportif. Grâce aux conseils et aux cartes en fin de livre, il pourra même se lancer sereinement sur les chemins de la Méridienne verte pour y découvrir ses trésors.