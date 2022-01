Harry Potter : que sont devenues les stars de la saga aujourd'hui ?

Les fans de l'apprenti sorcier Harry Potter doivent éprouver une certaine nostalgie en ce début d'année 2022. Avec Retour à Poudlard, ce 1er janvier, une émission exceptionnelle a été diffusée. Elle réunit les plus grandes stars de la saga qui se remémorent des moments marquants de la saga. Si la série de films, elle, s'est bien arrêtée en 2011, les acteurs n'ont pas quitté la scène pour autant.

À l'image déjà de celui qui a porté le rôle principal? Daniel Radcliffe alias Harry Potter. Pour autant, le succès ne lui a pas toujours réussi. Celui-ci a expliqué avoir souffert de problèmes d'alcoolisme. Avec une carrière au cinéma et au théâtre, dans des rôles plus ou moins importants, l'acteur a poursuivi son chemin. En 2021, il a rejoint la distribution du film The Lost City, aux côtés de Sandra Bullock, Brad Pitt et Channing Tatum.

Emma Watson, qui campait le rôle de Hermione Granger, a continué sa carrière au cinéma, mais également dans la mode. En 2014, elle a, par ailleurs, donné un discours remarqué au siège des Nations unies. Après avoir joué dans La Belle et la Bête (2017), elle a expliqué vouloir mettre en pause sa carrière d'actrice. Plus récemment, elle est réapparue sur les tapis rouges à la première cérémonie du Earthshot Prize, à Londres, en octobre dernier.

Sans oublier Ron Weasley, ou plutôt Rupert Grint de son vrai nom. Le cinéma semble désormais derrière lui. Il a pu être aperçu dernièrement dans la série ABC contre Poirot et Servant, sortie sur Apple TV+. En 2020, l'acteur de la saga avait annoncé la naissance d'une petite fille, Wednesday G. Grint. Enfin, il se serait lancer dans les fructueux investissements immobiliers après la fin de la série de films.