"Jeen-Yuhs" sur Netflix : que sait-on du documentaire sur Kanye West ?

C'est l'évènement sur Netflix. La plateforme a dévoilé un teaser et annoncé la date de sortie d'une série-documentaire en trois parties sur la vie de Kanye West. De sa musique à sa famille en passant par ses différentes affaires, elle retracera la carrière et la vie intime du célèbre rappeur américain de 44 ans.

Le premier épisode sortira le mercredi 16 janvier sur Netflix. Les deux autres seront respectivement diffusés les 23 février et 2 mars prochains. Ce sont deux amis de l'artiste, Clarence "Coodie" Simmons et Chike Ozah, qui ont réalisé le projet. Ils avaient déjà collaboré avec la star auparavant sur des clips et avaient travaillé sur le documentaire A Kid From Coney Island. Selon Billboard, le documentaire aurait été acheté par Netflix pour 30 millions de dollars.

Jeen-Yuhs, qui s'appuie sur des images inédites et des enregistrements personnels, revient sur les 21 dernières années de la vie du producteur devenu milliardaire qui se fait désormais appeler "Ye". Seront notamment évoqués sa vie privée ultra médiatisée, la mort de sa mère Donda West en 2007, le fiasco de sa candidature à la dernière élection présidentielle américaine en 2020, sa carrière dans la mode et sa vie d'artiste dans les coulisses de ses enregistrements d'albums et tournées mondiales.