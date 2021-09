"James Bond" : 7 anecdotes sur la saga culte que Salto propose en intégralité

C’est l’événement de ce vendredi 24 septembre sur les plateformes : l’intégrale des James Bond sera disponible sur Salto, la plateforme de vidéo à la demande française. Une Opération Tonnerre, Rien que pour vos yeux, à partir de demain vous pourrez voir ou revoir les 24 James Bond car ces Diamants sont Éternels.

Ça sera sur Salto, la plateforme vidéo de TF1, France Télé et M6. À 15 jours de la sortie du 25ème film de la franchise Mourir peut attendre, le 6 octobre, on peut se refaire l’intégrale de 007… L'occasion de redécouvrir quelques petits détails sur cette saga culte. Nous en avons retenu sept. Dans Goldfinger par exemple, sorti en 1965, vous verrez que dans son Aston Martin, James Bond avait le GPS alors que nous on a dû attendre 1989 ! Les films et ses gadgets peuvent parfois être visionnaires.

Le premier Bond n’aurait dû être Sean Connery mais Cary Grant, témoin de mariage de Cubby Brocoli, le producteur des 007. Mais il a refusé car il se trouvait trop vieux, il avait 58 ans l’âge auquel Roger Moore a décidé lui d’arrêter… Ce fut donc Sean Connery qui, dès son premier Bond contre Docteur No, avait un gadget qu’il s’est bien gardé de nous montrer : des compléments capillaires.

Des records !

Parmi les James Bond Girls, on trouve pas mal de Françaises : Sophie Marceau, Carole Bouquet... 15% de Françaises sur les 66 Bond Girls depuis le début de la saga. Et il n'y a pas que les femmes qui tombent comme des mouches. On compte 15 morts en moyenne par film, chiffre qui a explosé avec Pierce Brosnan qui à lui seul a trucidé 30% des méchants de toute la saga en 4 films seulement !

Si Brosnan a le record de cadavres, Daniel Craig a celui de la picole. En moyenne, placement produits oblige, 20 verres par film, 2 fois plus que Sean Connery et 4 fois plus que Timothy Dalton. Pourtant il tient moyen l’alcool : Daniel Craig a raconté que le jour où il appris qu’il était choisi pour jouer 007, il s’était fait son cocktail fétiche, vodka martini. Résultat 3 jours de gueule de bois.

Le prochain Bond, Mourir peut attendre, est le premier James Bond où l'espion roulera en voiture hybride rechargeable. Une Aston Martin quand même, mais écolo : la Valhalla. James Bond continue de sauver la planète, d'une autre manière.