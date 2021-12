"Boba Fett" (Disney+) : tout comprendre sur le spin-off de "The Mandalorian"

Une nouvelle série inspirée par l'univers Star Wars vient de commencer sa diffusion sur la plateforme de streaming Disney+. Il s'agit du Livre de Boba Fett, le spin-off qui est lié à l'intrigue de la grande série principale du space-opera culture : The Mandalorian. La fin de la saison 2 de la série avec Baby Yoda faisait déjà le lien avec cette série qui vient de commencer en cette fin d'année 2021. Nous quittons notre chasseur de prime incarné par Pedro Pascal et notre petit ami vert particulièrement doué avec la Force pour un autre chasseur de prime bien connu : Boba Fett.



Temuera Morrison et Ming-Na Wen reprennent leurs rôles de Boba Fett et Fennec Shand dans cette production réalisée par Jon Favreau, Robert Rodriguez et Dave Filoni. Cette série est donc idéale pour faire attendre les fans de The Mandalorian.

Pour celles et ceux qui n'ont pas particulièrement bien suivi les derniers développements de la franchise mais ont aimé la trilogie originelle au cinéma, il nous faut être clair. Boba Fett est un des personnages iconiques de la franchise. Ce redoutable chasseur de primes travaillait pour l'immonde Jabba le Hutt qui lui a notamment demandé de capturer Han Solo lors de l'Episode V sur la planète Bespin. Mais le mercenaire casqué, capable de voler avec son célèbre jet-pack, est mort lors de l'Episode VI lors qu'il est avalé par un Sarlacc dans les sables de la planète Tatooine. C'est du moins ce que l'on croyait...

Une histoire parallèle à "The Mandalorian"

Mais Boba Fett n'est pas vraiment mort. Il était simplement très abimé par son passage dans l'estomac du ver géant. C'est ce que l'on peut revoir dans l'épisode 1 du Livre de Boba Fett qui a été dévoilé ce 29 décembre sur Disney+. L'épisode fait un très bon travail pour raccrocher les wagons pour les différentes communautés des fans de Star Wars. Ceux qui regardaient The Mandalorian ne sont pas surpris par ce retour. Ceux qui ont abandonné la franchise depuis un moment ou ne connaissent que les longs-métrages peuvent aussi s'y retrouver. En effet, nous sommes temporellement juste après la fin de la première trilogie. Jabba est mort et le monde sous-terrain et criminel qu'il dirigeait est dans le chaos le plus total. Revenu d'entre les morts, Boba et son associée comptent bien profiter de ce vide hiérarchique pour entreprendre de florissantes affaires.

Puisque cette série est située exactement dans la même époque que nos héros de The Mandalorian, on peut s'attendre à revoir certains personnages vivant en 9 ABY (c'est-à-dire juste après Le Retour du Jedi alors que Luke Skywalker est dans la fleur de l'âge). Dans cette série, pas d'effets spéciaux incroyables comme dans la trilogie centrée sur Rey. Jon Favreau reprend l'esthétique rétro-futuriste des années 70. Vous trouverez donc une bonne cargaison de droïdes un peu vieillots, de technologie rouillée et de figurants costumés pour représenter toute une série de peuples extraterrestres. Idem pour les monstres, le réalisateur préfère les créatures robotiques bien réelles aux effets numériques. Les fans "old school" de Star Wars seront aux anges. 7 épisodes ont été réalisés pour cette série. Ils sortiront à raison d'un épisode par mercredi jusqu'au 9 février 2022.