publié le 28/05/2020 à 14:58

"Les règles, c’est naturel. Ne pas pouvoir se procurer des protections, non." Ce jeudi 28 mai marque la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle. À cette occasion quatre "Femmes engagées" membres du gouvernement, annoncent que "dès le mois de septembre 2020, la mise à disposition de protections hygiéniques gratuites sera expérimentée auprès d’élèves du second degré et d’étudiantes, de femmes détenues, de femmes précaires et sans abri". Une initiative dont le budget s'élève à un million d'euros.



"Il n’est pas acceptable que des femmes en situation de précarité arbitrent entre un paquet de pâtes et des protections, il n’est pas acceptable que des jeunes filles fassent mine d’avoir oublié des serviettes chez elle pour s’en procurer ailleurs", écrivent Agnès Pannier-Runacher, Christelle Dubos, Brune Poirson et Marlène Schiappa dans une tribune publiée dans le Huffington Post. Selon l'association Règles Élémentaires qui se bat contre la précarité menstruelle, "1,7 million de femmes" manqueraient de protections hygiéniques en France.

En février dernier, le gouvernement avait déjà annoncé l'expérimentation des protections hygiéniques gratuites pour les personnes précaires. En élargissant cette mesure aux établissements scolaires, la France s'inscrit dans la lignée de l'Écosse, première nation à avoir mis en place la distribution de tampons et serviettes gratuites dans ses collèges, lycées et universités.