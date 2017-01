CAN 2017 : le programme complet en heures françaises

PROGRAMME - La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se déroule du 14 janvier au 5 février au Gabon.

par Gregory Fortune publié le 11/01/2017 à 09:30

Désigné le 8 avril 2015 au Caire, le Gabon accueille à partir du samedi 14 janvier les 16 équipes africaines qui se sont extirpées des qualifications. Sont présents sur la ligne de départ la Guinée-Bissau, le Cameroun et le Burkina Faso dans le groupe (A) du pays hôte, l'Algérie, le Zimbabwe, le Sénégal et la Tunisie dans celui dit "de la mort" (B), le Togo, le Maroc et la RD Congo dans celui du tenant du titre (C), la Côte d'Ivoire, et le Ghana, l'Ouganda, l'Égypte et le Mali dans le D.



Deux matches par jour sont prévus sans discontinuer jusqu'au samedi 21 février à 17h et 20h avant la dernière journée de chaque groupe à 20h. Après deux jours de pause débuteront les quarts de finale, le week-end des 28 et 29 janvier (17h et 20h à nouveau). Les demies auront lieu les mercredi 1er février et jeudi 2 février à 20h, la finale le dimanche 5 février à 20h également.



Les quatre villes retenues pour l'accueil des 32 rencontres sont Libreville (stade d'Agondjé, 45.000 places), Port Gentil (stade de Port-Gentil, 25.000), Franceville (stade de Franceville, 20.000) et Oyem (stade d'Oyem, 20.000). Il y a deux ans, la victoire était revenue à la Côte d'ivoire d'Hervé Renard face au Ghana au terme d'une folle séance de tirs au but (0-0 après prolongation, 9 tirs à 8).

Le calendrier complet en heures françaises

Phase de poules :





Samedi 14 janvier :

17h00 : Gabon - Guinéee Bissau à Libreville (groupe A)

20h00 : Burkina Faso - Cameroun à Libreville (groupe A)



Dimanche 15 janvier :

17h00 : Algérie - Zimbabwe à Franceville (groupe B)

20h00 : Tunisie - Sénégal à Franceville (groupe B)



Lundi 16 janvier :

17h00 : Côte d'Ivoire - Togo à Oyem (groupe C)

20h00 : RD Congo - Maroc à Oyem (groupe C)



Mardi 17 janvier :

17h00 : Ghana - Ouganda à Port-Gentil (groupe D)

20h00 : Mali - Égypte à Port-Gentil (groupe D)



Mercredi 18 janvier :

17h00 : Gabon - Burkina Faso à Libreville (groupe A)

20h00 : Cameroun - Guinée Bissau à Libreville (groupe A)



Jeudi 19 janvier :

17h00 : Algérie - Tunisie (groupe B)

20h00 : Sénégal - Zmbabwe (groupe B)



Vendredi 20 janvier :

17h00 : Côte d'Ivoire - RD Congo à Oyem (groupe C)

20h00 : Maroc - Togo à Oyem (groupe C)



Samedi 21 janvier :

17h00 : Ghana - Mali à Port-Gentil (groupe D)

20h00 : Égypte - Ouganda à Port-Gentil (groupe D)



Dimanche 22 janvier :

20h00 : Cameroun - Gabon à Libreville, Guinée Bissau - Burkina Fasso à Franceville (groupe A)



Lundi 23 janvier :

20h00 : Zimbabwe - Tunisie à Libreville, Sénégal - Algérie à Franceville (groupe B)



Mardi 24 janvier :

20h00 : Maroc - Côte d'Ivoire à Oyem, Togo - RD Congo à Port-Gentil (groupe C)



Mercredi 25 janvier :

20h00 : Égypte - Ghana à Port-Gentil, Ouganda Mali à Oyem (groupe D)



Quarts de finale :



Samedi 28 janvier :

17h00 : 1er gr. A - 2e gr. B à Libreville

20h00 : 1er gr. B - 2e gr. A à Franceville



Dimanche 29 janvier :

17h00 : 1er gr. C - 2e gr. D à Oyem

20h00 : 1er gr. D - 2e gr. C à Port-Gentil



Demi-finales mercredi 1er février (à Libreville) et jeudi 2 février (à Franceville) à 20h00.



Match pour la 3e place samedi 4 février à 20h00 à Port-Gentil.



Finale dimanche 5 février à 20h00 à Libreville.