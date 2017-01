MINUTE PAR MINUTE - Premier match du groupe D, le dernier à entrer en lice dans cette 31e Coupe d'Afrique des Nations, mardi 17 janvier (17h), au Gabon.

C'est au tour du groupe D de se lancer dans la CAN 2017 mardi, avec en soirée (20h) le grand retour de l'Egypte (face au Mali), nation la plus titrée de l'histoire de la compétition mais absente lors des trois dernières éditions, et dans l'après-midi (17h) les premiers pas du finaliste 2015, le Ghana.



Défaits par la Côte d'Ivoire il y a deux ans à l'issue d'une séance de tirs au but épique (0-0, 9-8 aux t.a.b), les "Blacks Stars" ont remporté quatre Coupe d'Afrique en 1963, 1965, 1978 et 1982. Surtout, le Ghana est la puissance montante du foot africain des années 2010, avec ce fameux quart de finale perdu, encore aux tirs au but, face à l'Uruguay lors du Mondial en Afrique du Sud.



Si les hommes de l'ancien coach de Chelsea Avram Grant, 54es au classement FIFA, ont un peu perdu de leur superbe ces derniers mois, ils n'en restent pas moins favoris face à l'Ouganda, de retour dans la compétition après 39 ans d'absence et une finale, perdue... contre le Ghana.