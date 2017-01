MINUTE PAR MINUTE - La Guinée-Bissau et le Burkina Faso s'affrontent pour un dernier match à suspens dans ce groupe A. Les deux nations peuvent encore se qualifier.

Crédit : unday Alamba/AP/SIPA Yacouba Coulibaly face à Benjamin Moukandjo lors de la CAN 2017 le 14 janvier

par Luca Dangréaux publié le 22/01/2017 à 19:45

Tout reste à faire dans ce groupe A. Ce dimanche 22 janvier la Guinée-Bissau et le Burkina Faso vont se jouer une place qualificative pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ces deux nations n'étaient pas favorites pour l'accession au tableau éliminatoire mais avant le dernier match de poule, tout est possible.



Le Cameroun et le Gabon jouent dans le même temps la seconde affiche de cette 3e journée du groupe A et le résultat de ce match pourrait satisfaire le vainqueur de Guinée-Bissau Burkina Faso. Les Guinéens, qui jouent la première CAN de leur histoire, ont un seul point et sont derniers du classement. Ils doivent obligatoirement s'imposer pour espérer une qualification historique.



De son côté le Burkina Faso pourrait se suffire d'un match nul si dans l'autre rencontre du groupe le résultat est nul également. Les Étalons doivent cependant faire sans Jonathan Pitroipa (ancien joueur de Rennes) et Jonathan Zongo tous deux blessés pour le reste de la compétition.