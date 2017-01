MINUTE PAR MINUTE - L'Égypte affronte l'Ouganda et doit se rattraper de son match nul 0-0 face au Mali de mardi 17 janvier 2017.

Crédit : Apa Images/SIPA L'attaquant de l'AS Rome Mohamed Salah avec l'Égypte en janvier 2017

par Luca Dangréaux publié le 21/01/2017 à 19:42

L'Égypte peut rebondir. Pour espérer se qualifier, la nation la plus titrée du continent doit se reprendre face à l'Ouganda (20 heures). Si elle ne s'impose pas, le Ghana sera assuré de finir la phase de poules en tête du groupe D.



Lors du premier match, le Mali a tenu tête à l'Égypte (0-0), une sélection qui a remporté sept CAN au total, un record, dont quatre titres avec le gardien Essam El-Hadary, 44 ans et toujours dans l'effectif. Mais les Egyptiens n'ont plus disputé le tournoi depuis leur victoire de 2010 et leur niveau dans cette édition reste incertain.



Le match contre l'Ouganda, l'adversaire supposé le plus faible de ce groupe D, sera l'occasion d'en savoir un peu plus. Une défaite et les Pharaons se retrouveraient en grand danger.