Coupe du monde : la FIFA approuve le passage à 48 équipes en 2026

La Coupe du monde 2026 de football, dont le pays hôte n'a pas encore été désigné, se jouera non plus à 32 équipes, comme c'est le cas depuis 1998, mais à 48. Ainsi en a décidé mardi 10 janvier le Conseil de la FIFA, validant la proposition défendue par le président Gianni Infantino. Selon ce dernier, cette mesure accroîtra l'intérêt sportif du Mondial et les retombées financières.



La prochaine Coupe du monde est prévue du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Malgré les innombrables controverses, l'édition 2022 doit toujours se tenir au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre. Ce sera donc la dernière à 32 équipes, avec 8 groupes de 4 au départ. En 2026, il y aura 16 groupes de 3, les 2 premiers se qualifiant pour les 16es de finale. 80 matches auront lieu sur 32 jours contre 64 sur la même période actuellement.