Décidément, cette CAN 2017 au Gabon offre des retrouvailles riches en émotion pour Hervé Renard. De retour sur la terre qui l'a consacré pour la première fois sur le continent en 2012 avec la Zambie, il a dû affronter son mentor Claude Le Roy, l'homme qui lui a ouvert les portes de l'Afrique. Place désormais à ce match décisif face à la Côte d'Ivoire, sélection qu'il a fait triompher il y a deux ans.



Après la victoire contre le Togo (3-1), qui a permis de faire oublier la défaite inaugurale contre la République Démocratique du Congo (1-0), il lui suffit d'un match nul contre les Ivoiriens pour atteindre les quarts de finale. Les "Eléphants", qui ont enchaîné deux nuls face aux mêmes adversaires, l'un décevant contre le Togo (0-0) mais l'autre plus encourageant contre la RDC (2-2), sont de leur côté obligés de l'emporter pour continuer à défendre leur couronne.



Dans le même temps, le Togo joue sa qualification face à la RDC. Les partenaires d'Emmanuel Adebayor, derniers du groupe avec un point, doivent battre l'étonnant leader (4 points, 3 pour le Maroc, 2 pour la Côte d'Ivoire) et compter sur une défaite des Marocains. Les premiers quarts de cette CAN opposeront le Burkina Faso à la Tunisie et le Sénégal au Cameroun, samedi 28 janvier.