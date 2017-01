MINUTE PAR MINUTE - La RD Congo n'a besoin que d'un nul tandis que le Togo doit gagner en soignant sa différence de buts pour éviter le pire en cas de parité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mardi 24 janvier (20h).

L'ancien Manceau et Valenciennois Mathieu Dossevi sous les couleurs du Togo en janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 24/01/2017 à 19:14

Le groupe C livre son verdict et il y aura deux poids lourds au tapis sur les coups de 21h50. D'un côté, la Côte d'Ivoire, tenante du titre reléguée en 3e position avec deux points en deux matches, se frotte au Maroc d'Hervé Renard, 2e avec 3 unités. De l'autre, le Togo d'Emmanuel Adebayor, dernier, doit battre la République Démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière édition et leader de cette poule serrée, dans laquelle personne n'est encore qualifié.



Dans cette rencontre, la pression est clairement sur les "Éperviers" de Claude Le Roy. Après la défaite (3-1) contre le Maroc, des supporters togolais s'en sont pris au gardien Kossi Agassa sur les réseaux sociaux et d'autres ont vandalisé son domicile à Lomé, tentant même d'y mettre le feu avant d'être stoppés par la police, selon des médias locaux.



Le Roy, en bon stratège, a flatté son adversaire pour tenter de lui mettre la pression: "La RD Congo est une équipe énorme, un très grand pays de football, comme le Nigeria, deux pays qui un jour seront probablement champions du monde, ça arrivera il y a un tel potentiel". Les premiers quarts de cette CAN opposeront le Burkina Faso à la Tusisie et le Sénégal au Cameroun, samedi 28 janvier.