CAN 2017 : le Sénégal vainqueur (2-0) et qualifié

COMPTE-RENDU - Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale de la compétition grâce à une victoire 2-0 face au Zimbabwe.

Crédit : KHALED DESOUKI / AFP Balde Diao Keita sous les couleurs du Sénégal en janvier 2017

par Luca Dangréaux publié le 19/01/2017 à 21:53

Grâce à une victoire 2-0 pleine de maîtrise des Lions de la Teranga face au Zimbabwe, le Sénégal est le premier pays qualifié pour les quarts de finale de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré un groupe B relevé avec l'Algérie et la Tunisie, il a pleinement assumé son statut de favori.



Et si la victoire initiale, 2-0 face à la Tunisie de dimanche 15 janvier, a été laborieuse sur le plan du jeu, celle de ce jeudi face au Zimbabwe ne souffre d'aucune contestation. Les Sénégalais ont verrouillé le score final dès la 14e minute de jeu grâce à Sadio Mané et Henri Saivet.



L'ailier de Liverpool a d'abord réceptionné un centre-tir de Baldé Keita pour marquer dans le but vide. L'ancien Bordelais a ensuite envoyé un magnifique coup-franc en pleine lucarne. Une petite domination des Guerriers en fin de première période avec une belle occasion pour Billiat et puis plus grand-chose pour le Zimbabwe.



Le Sénégal aurait pu l'emporter bien plus largement si durant le dernier quart d'heure le gardien Mkuruva n'avait pas sorti de nombreuses frappes de Moussa Sow ou de Baldé Keita. Le Sénégal affrontera l'Algérie pour son dernier match de groupe, le lundi 23 janvier à 20h. Un match sans enjeu majeur pour la sélection d'Aliou Cissé.

La fiche technique

Coupe d'Afrique des Nations de football - 1er tour - Groupe B - 2e journée

À Franceville (Stade de Franceville) : le Sénégal bat le Zimbabwe 2 à 0 (2-0)

Le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale.

Arbitre: R. Jiyed (MAR)

Temps: chaud

Terrain: bon

Buts:

Sénégal: Mané (9), Saivet (14)

Avertissements:

Sénégal: Kouyate (31), Gassama (57)

Zimbabwe: Malajila (89)

Les équipes:

Sénégal: Diallo - Gassama, Koulibaly, Kara Mbodji, Mbengue - Gueye, Saivet - Kouyate (cap) (Ndoye 85) - Keita, Biram Diouf (M. Sow 62), Mané (Sarr 90+1)

Entraîneur: Aliou Cissé

Zimbabwe: Mkuruva - Zvirekwi, Muroiwa, Nhamoinesu, Bhasera - Mahachi (Ndoro 46), Nakamba, Billiat, Katsande (cap), Rusike (Rusike 46) - Mushweki (Malajila 83)

Entraîneur: Callisto Pasuwa