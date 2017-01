Tunisie-Sénégal : le Sénégal gagne 2-0 et prend la tête du groupe B

COMPTE-RENDU - Les Lions de la Teranga ont vaincu la Tunisie sur le score net de 2-0. Il profite du match nul entre l'Algérie et le Zimbabwe dans ce même groupe B pour prendre la première place.

Crédit : KHALED DESOUKI / AFP Keita face à Nagguez pendant Tunisie-Sénégal lors de la CAN le dimanche 15 janvier 2017

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 19:49

Le Sénégal devient leader du groupe B grâce à une victoire 2-0 face à la Tunisie. Le Sénégal, pourtant inférieur dans le jeu par rapport à la Tunisie, a fait preuve d'un grand réalisme. Ce sont Sadio Mané sur penalty à la 10e minute et Kara Mbodji à la demie-heure de jeu qui ont marqué.



Dominé n'est pas gagné et les Tunisiens l'ont bien compris ce dimanche 15 janvier. L'ancien Toulousain et monégasque Aymen Abdennour a concédé un penalty sur le capitaine adverse Cheikhou Kouyaté. Sadio Mané, attaquant de Liverpool et principales forces de l'attaque sénégalaise a transformé le penalty.



C'est le défenseur Kara Mbodji, qui a doublé la mise d'une tête sur corner, alors que l'entrant Sarr n'a pu forcer l'addition en tirant sur la barre. Le Sénégal d'Aliou Cissé fait partie des favoris de l'édition 2017 d'un tournoi qu'il n'a jamais remporté, et il y est entré de plein pied.





De son côté la Tunisie prend la dernière place du classement de ce groupe B. Lorsque Wahbi Khazri tentait le corner direct et que le ballon franchissait la ligne - entièrement ou pas - ils auraient pu relever la tête et revenir au score. Leur prochain match face à l'Algérie, jeudi 19 janvier à 17h pourrait être celui de leur élimination s'ils ne gagnent pas.

La fiche technique

Coupe d'Afrique des nations de football - 1er tour - Groupe B - 1re journée

À Franceville (Stade de Franceville): Le Sénégal bat la Tunisie 2 à 0 (2-0)



Arbitre: N. Alioum (CMR)

Temps: chaud et pluvieux

Terrain: bon



Buts:

Sénégal: Mané (10 s.p.), Kara Mbodji (30)



Avertissements:

Tunisie: Abdennour (9)

Sénégal: Mbengue (36), Koulibaly (41)



Les équipes:

Tunisie : Mathlouthi (cap) - Nagguez, Ben Youssef, Abdennour, Maaloul - Azouni (Khazri 46), Sassi, Lahmar - Sliti, Akaïchi (Al Khnesy 64), Msekni

Entraîneur: Henri Kasperczak



Sénégal : Diallo - Gassama, Kara Mbodji, Koulibaly, Mbengue - Ndiaye (Saivet 72), Gueye, Kouyate (cap) (Diop 88), Keita (Sarr 62) - Biram Diouf, Mané

Entraîneur: Aliou Cissé