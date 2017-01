MINUTE PAR MINUTE - Accroché quatre jours plus tôt lors de son entrée en lice, le pays-hôte de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations doit se méfier du Burkina Faso, mercredi 18 janvier (17h).

18/01/2017

Ce n'est que leur deuxième match dans cette CAN 2017, mais le Gabon et le Cameroun doivent se ressaisir à Libreville face au Burkina Faso et à la Guinée-Bissau, après leurs débuts décevants. Malgré un but de leur vedette Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), les Gabonais, hôtes du tournoi et annoncés comme favoris, ont calé contre les Bissau-Guinéens (1-1), l'adversaire supposé le plus faible de cette poule A.



"Des erreurs ont été commises contre la Guinée-Bissau, comme concéder un but à la dernière minute. Nous devons corriger ces erreurs et battre le Burkina Faso", a confié Aubameyang sur le site officiel de la compétition. "Nous avons les mêmes chances de nous qualifier que si nous avions gagné", a voulu insiste l'entraîneur espagnol José Antonio Camacho, fraîchement nommé à la tête des "Panthères", au mois de novembre.



Mais lui et les siens savent très bien qu'ils jouent déjà le tout pour le tout face au Burkina Faso, finaliste de l'édition 2013 qui a surpris en tenant en échec le Cameroun (1-1).