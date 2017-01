MINUTE PAR MINUTE - Les Gabonais n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent prolonger le plaisir à domicile. Ils affrontent le Cameroun pour le dernier match de la phase de groupe.

Pierre-Emerick Aubameyang face au Burkina Faso durant la CAN 2017 le 18 janvier 2017.

22/01/2017

Le Gabon doit absolument gagner s'il ne veut pas sortir trop vite de sa CAN. Opposés au Cameroun pour ce qui ressemble à un choc de ce groupe A (20h), les partenaires de l'ancien Stéphanois Pierre-Emerick Aubameyang vont jouer à quitte ou double.



Avec deux matches nuls face à la Guinée Bissau (1-1, le 14 janvier) et le Burkina Faso (1-1, le 18 janvier) car sans doute inhibé par les attentes pesant sur ses épaules, le Gabon se retrouve au pied du mur. Il peut aussi passer en quarts de finale s'il fait match nul, mais seulement au bénéfice d'un concours de circonstances favorables : il faudrait, en effet, que le Burkina Faso et la Guinée-Bissau fassent match nul dans le même temps, en ayant marqué moins de but que le Gabon.



Le Cameroun profite lui de sa victoire face à la Guinée-Bissau (2-1) pour pouvoir se contenter d'un match nul face au Gabon et se qualifier pour la suite de la compétition.