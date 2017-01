MINUTE PAR MINUTE - Les tenants du titre ivoiriens entrent en lice lundi 16 janvier (17h) à Oyem. Dans ce même groupe C, le Maroc défiera la RD Congo en soirée (20h).

Crédit : NIVIERE/SIPA Serge Aurier avec la Côte d'Ivoire en novembre 2015 face à la France

par Gregory Fortune publié le 16/01/2017 à 16:30

La 31e CAN entre un peu plus dans le vif du sujet lundi 16 janvier avec l'entrée en lice de l'actuelle et de l'ancienne sélection d'Hervé Renard, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Désormais entraînés par Michel Dussuyer, les Éléphants, tenants du titre... avec Renard sur le banc, se mesurent au Togo d'un autre Français, Claude Le Roy.



Ce dernier a fait le pari de retenir dans son groupe de 23 joueurs Emmanuel Adebayor, 32 ans, sans club depuis cet été. Côté Ivoirien, Yaya Touré (retraite) et Gervinho (blessé) manquent à l'appel. Les cadres se nomment Serey Dié, Éric Bailly, Serge Aurier ou encore Kalou et Max-Alain Gradel..

En soirée, le Maroc devra faire sans quatre éléments offensifs de poids face à la RD Congo (Younès Belhanda, Oussama Tannane, Sofiane Boufal, Nourredine Amrabat, tous forfaits). La RDC, elle, est privée de son meilleur élément offensif, Yannick Bolasie (forfait).