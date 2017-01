Algérie-Zimbabwe : les Fennecs évitent le pire

COMPTE-RENDU - Grâce à un doublé de Riyad Mahrez et un grand Raïs M'Bohli, l'Algérie a évité une défaite face au Zimbabwe.

Crédit : KHALED DESOUKI / AFP Mandi face à Billiat lors du match nul 2-2 entre l'Algérie et le Zimbabwe à la CAN le dimanche 15 janvier 2017

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 16:34

L'Algérie est passée par toutes les émotions dans ce match nul 2-2 face au Zimbabwe. D'abord la joie avec le rapide et joli but inscrit par Riyad Mahrez à la 12e minute puis le doute lors de l’égalisation du Zimbabwe par l'intermédiaire de Mahachi seulement cinq minutes plus tard.



Quand Belkhiter concède le penalty du 2-1 les Fennecs ne se sont pas désolidarisés, jusqu'au doublé égalisateur du numéro 7 algérien. Le bilan de leur match est contradictoire puisqu'ils ont assez largement dominé leur adversaire en seconde période avec ces deux barres touchées par les attaquants des Verts et Blancs.



L'Algérie a eu le mental de revenir au score lorsqu'elle perdait 2-1. Un nul face au Zimbabwe, qui est considéré comme la plus faible équipe du groupe B (avec le Sénégal et la Tunisie), reste une contre-performance. La prochaine rencontre face à la Tunisie (17h) le jeudi 18 novembre sera déjà crucial.