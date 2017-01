Près de dix ans après ses premiers pas sur le continent, Hervé Renard retrouve lundi, contre la RD Congo, la Coupe d'Afrique des nations pour un nouveau défi: sortir du fond du tableau son équipe du Maroc.

Crédit : AFP/I.Sanogo Hervé Renard en janvier 2015

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard, confronté à une cascade de blessures de joueurs-clé comme Younès Belhanda ou Sofiane Boufal juste avant le début de la CAN-2017, prévoit "peut-être" un "changement de système" contre la RD Congo lundi, a-t-il déclaré dimanche lors de la conférence de presse d'avant-match.



Près de dix ans après ses premiers pas sur le continent, Hervé Renard retrouve lundi, contre la RD Congo, la Coupe d'Afrique des nations pour un nouveau défi: sortir du fond du tableau son équipe du Maroc.



Il y a près d'un an, l'homme à la chemise blanche a été engagé par la Fédération marocaine (FRMF) pour redorer le blason des "Lions de l'Atlas", qui n'ont plus disputé de Coupe de monde depuis 1998, et n'ont pas dépassé le premier tour de la CAN depuis 2004 (le Maroc avait alors perdu en finale face à la Tunisie). "Depuis 2004, il n'y a pas eu de résultats très probants pour cette équipe du Maroc, et il faut que cette année soit le celle du renouveau du football marocain", a affirmé le Français.