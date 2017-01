MINUTE PAR MINUTE - Désormais conduite par Hervé Renard, la sélection marocaine débute sa compétition face au 3e de l'édition précédente, lundi 16 janvier (20h).

Crédit : FETHI BELAID / AFP Le Maroc n'a plus dépassé le 1er tour de la CAN depuis 2004

par Gregory Fortune publié le 16/01/2017 à 19:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Sacré pour la deuxième fois de sa carrière avec la Côte d'Ivoire il y a deux ans, Hervé Renard a désormais pour mission de faire renaître le foot marocain, en sommeil depuis de longues années. Les Aigles sont opposés aux Léopards du Franco-Congolais Florent Ibenge, demi-finalistes en Guinée Équatoriale.





Le pari est loin d'être gagné pour l'ancien coach de Sochaux et Lille. Outre un stage de préparation aux Emirats arabes unis perturbé, Renard doit composer sans quatre joueurs majeurs, Younès Belhanda, Oussama Tannane, Sofiane Boufal et Noureddine Amrabat.

La RDC, elle, est privée de son meilleur élément offensif, Yannick Bolasie. "Personne ne pourra le remplacer", a confié Cédric Bakambu, mais il reviendra bien à l'ex-coéquipier d'Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette en sélections juvéniles françaises de le suppléer.