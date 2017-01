CAN 2017 : comment suivre la compétition ?

ÉCLAIRAGE - Le Gabon accueille la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 14 janvier au 5 février. Voici comment faire pour ne rien rater de l'événement.

Crédit : RYAD KRAMDI / AFP L'Algérien Riyad Mahrez au duel avec le Camerounais Karl Toko-Ikambi en octobre 2016

par Gregory Fortune publié le 09/01/2017 à 20:03

Cela ne surprendra pas les amateurs de football ni de sport en général. Diffuseur exclusif de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, le groupe Canal+ a perdu les droits pour l'édition 2017 qui s'ouvre samedi 14 janvier au Gabon (finale le dimanche 5 février). La chaîne qatarie BeIn a acquis les droits de retransmission des 32 rencontres pour la France. L'abonnement sans engagement est de 15 euros par mois pour 10 chaînes et un service de multi-écrans. Avec un engagement sur 12 mois, le tarif baisse de un euro.



Si vous ne souhaitez pas débourser la moindre somme mais possédez mais un abonnement à internet et/ou un téléphone mobile et/ou une tablette avec une connexion, vous pourrez suivre l'intégralité de la compétition en direct commenté sur notre site RTL.fr. Les matches sont prévus à 17h et/ou 20h selon les jours et les tours. Vous retrouverez également les buts en vidéos.



Autre possibilité pour vivre une ou plusieurs rencontres de votre ou vos équipe(s) favorites : se rendre dans un bar, seul ou entre amis. Le site allomatch.com recense tous les endroits qui diffuseront tout ou partie de l'épreuve, ville par ville. Exemple pour le match d'ouverture Gabon - Guinée-Bissau du samedi 14 janvier (17h) à Paris : deux établissements étaient recensés le lundi 9 janvier en fin de journée, Le Bal Rock, anciennement Le Players, situé au 161 rue Montmartre dans le 2e arrondissement, et La Terrasse d'Italie, au 21 avenue d'Italie dans le 13e.