Deuxième match du groupe D, mardi 17 janvier, après la courte victoire du Ghana sur l'Ouganda.

Crédit : HABIBOU KOUYATE / AFP Hamari Traoré avec le Mali en mars 2016

publié le 17/01/2017 à 19:30

L'heure du grand retour a sonné pour les "Pharaons". Sacrée à sept reprises sur 30 éditions de la Coupes d'Afrique des nations, un record, dont trois d'affilée en 2006, 2008 et 2010, l'Égypte avait manqué la qualification lors des trois dernières éditions...





Le gardien Essam El-Hadary, vétéran de 44 ans, et ses partenaires, à commencer par l'attaquant de l'AS Rome Mohamed Salah, débutent par une équipe du Mali "en train de se restructurer" et en "manque de maturité", de l'avis même de son sélectionneur, Alain Giresse.



Déjà sélectionneur du Mali entre 2010 et 2012, le Français de 64 ans, a terminé 3e de la CAN 2012 avec les "Aigles", son meilleur résultat dans la compétition. Face à lui à Port-Gentil, l'Argentin Hector Cuper, finaliste de la Ligue des champions avec les Espagnols de Valence en 2000 et 2001.