MINUTE PAR MINUTE - Tunisie, Zimbabwe ou Algérie ? Un billet pour les quarts de finale reste à prendre dans le groupe B derrière le Sénégal, lundi 23 janvier (20h).

Crédit : KHALED DESOUKI / AFP Hamdi Nagguez en janvier 2017 avec la Tunisie

par Gregory Fortune publié le 23/01/2017 à 19:14

Déjà quart-de-finaliste lors de la précédente édition, la Tunisie a de nouveau l'occasion de franchir la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations, et donc de continuer à rêver d'un deuxième sacre après celui de 2004, lundi 23 janvier. Pour cela, la sélection guidée par le Polonais Henryk Kasperczak ne doit pas perdre contre le Zimbabwe, dernier du groupe avec un point en deux matches.



Les Tunisiens, eux, en comptent trois grâce à leur succès contre l'Algérie (1-2) après une défaite inaugurale face au Sénégal (2-0), leader de ce groupe B assuré de la qualification. Pour se qualifier, le Zimbabwe doit de son côté s'imposer. Si dans le même temps les Algériens battent les Sénégalais, il faudra le faire le plus largement possible.



Outre le Sénégal, deux autres pays sur les huit qui franchiront la phase de poules sont connus. Il s'agit du Cameroun et du Burkina Faso dans le groupe A (le Gabon, pays hôte, est éliminé) et du Ghana dans le D. Dans le C, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, est en ballottage défavorable.