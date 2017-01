MINUTE PAR MINUTE - L'Algérie doit absolument s'imposer et espérer dans le même temps un concours de circonstances favorables dans l'autre match du groupe B, Tunisie-Zimbabwe.

Crédit : KHALED DESOUKI / AFP Islam Slimani à la lutte avec Willard Katsande le 15 janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 23/01/2017 à 19:15

Les promesses nées du 8e de finale du Mondial 2014 perdu après prolongation face au futur vainqueur allemands paraissent loin derrière. Malgré des joueurs de la classe de Riyad Mahrez, Islam Slimani (Leicester), Yacine Brahimi (FC Porto) ou encore Faouzi Ghoulam (Naples), les "Fennecs" pourraient quitter la Coupe d'Afrique des Nations 2017 à l'issue de la phase de poules, lundi 23 janvier.



Avant la 3e et dernière journée dans le groupe B, la situation est la suivante : le Sénégal en tête avec 6 points, la Tunisie 2e avec 3 unités, l'Algérie et le Zimbabwe aux 3e et 4e positions avec 1 seul point et une meilleure différence de buts en faveur des Maghrébins (-1 contre -2). Pour espérer arracher un billet en quarts de finale, les Algériens doivent battre les Sénégalais, déjà qualifiés, et compter sur un revers des Tunisiens. Mais pas n'importe quel revers.



En effet, une victoire du Zimbabwe, équipe a priori la plus faible de ce groupe très relevé, ne doit pas être trop large. Exemple : si l'Algérie bat le Sénégal 1-0 et que le Zimbabwe gagne 3-0 ou 4-1 dans le même temps, ces derniers passeront à la différence de buts. Avec un nul et une victoire algérienne, la Tunisie passera à la différence particulière.