CAN 2017 : le Gabon tenu en échec 1-1 face à la Guinée-Bissau

Malgré un but de leur attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon a été tenu en échec par la Guinée-Bisssau (1-1)

14/01/2017

Pierre-Emerick Aubameyang pensait avoir fait le plus dur en inscrivant le premier but de la compétition. À la 53e minute de ce match d'ouverture de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l''ancien attaquant de Saint-Étienne profite d'un centre au second poteau pour donner l'avantage au Gabon.



Opposé à la Guinée-Bissau qui joue la première CAN de son histoire et qui fait partie des petites nations de la compétition, la victoire gabonaise semblait décidée. Mais à la 89e minute, Marinho Soares a claqué une tête victorieuse pour le "petit poucet" de la CAN.



Ce match nul, qui avait des airs de victoire pour la Guinée-Bissau, plonge déjà le Gabon en position de faiblesse pour la suite de la compétition. Ses deux prochains matches de poule, face au Burkina Faso (mercredi 18 janvier, 17h) et au Cameroun (dimanche 22 janvier, 20h), seront cruciaux pour le futur du Gabon dans sa CAN.