Qui succédera à Alicia Aylies ? Miss France 2017 porte l'écharpe effective pendant encore quelques heures, en attendant que l'une des 30 prétendantes élues Miss régionales ne prennent la couronne pour 2018. Et c'est à Châteauroux, ce samedi 16 décembre en direct sur TF1 et RTL.fr, que se déroule la cérémonie.



Jean-Pierre Foucault officiera encore une fois comme maître de cérémonie, sous l’œil toujours vigilant de Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France et véritable mère poule pour les jeunes femmes qu'elle a sous son aile depuis un mois et demi. Présentation à la presse, séances photos et même un séjour en Californie, l'aventure est déjà riche et prendra fin ce samedi.

Dans la salle Mach 36 de la préfecture de l'Indre, 2.500 personnes seront présentes dans le public. Quant aux coulisses, elle sont animées par des centaines de personnes dont 20 coiffeurs et coiffeuses et autant de maquilleurs et maquilleuses.

Suivez l'élection de Miss France 2018

20h25 - Dans quelques heures, Alicia Aylies ne sera plus Miss France en titre, et devra laisser son écharpe après une année riche

Jour J #Missfrance Une publication partagée par TF1 (@tf1) le 16 Déc. 2017 à 8h41 PST



20h13 - La cérémonie se déroule à Châteauroux car le comité de Guyane, dont est issue Alicia Aylies, ne pouvait pas l'organiser



20h01 - Dans moins d'une heure, début de la cérémonie qui mènera à l'élection de Miss France 2018. Il est temps de jeter un œil aux portraits des 30 Miss en course.