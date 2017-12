publié le 14/12/2017 à 00:26

Danse avec les stars, saison 8, c'est terminé. Après dix semaines de compétition intense, c'est l'acteur espagnol Agustin Galiana, avec sa partenaire Candice Pascal, qui a remporté la finale du célèbre concours de danse de TF1, avec 50,33% des votes du public.



Candidat un peu méconnu au début de cette saison 8 de Danse avec les stars , Agustin Galiana a su au fil des émissions et des défis devenir l'une des références de la troupe, au point de largement mériter sa place en finale.

Lors de cette ultime émission du mercredi 13 décembre, l'acteur espagnol a ouvert le show sur une Samba sur Mi Gente, un titre de J. Balvin Willy William featuring Beyoncé. C'est ensuite sur un paso doble qu'Agustin Galiana et Candice Pascal ont dansé, sur Ameksa de Taalbi Brothers. Cette fois, l'acteur a bluffé le jury qui, autant sur le plan artistique que technique, n'a pu mettre que des 10 !

Un jury généreux en 10/10

Les prestations ont été à la hauteur, voire parfaites, lors de cette finale de Danse avec les stars, à en croire les notes attribuées par les membres du jury. Lenni-Kim et sa partenaire, Marie Denigot, ont dansé un quickstep sur Another day of sun, une chanson du film La La Land. Quant à Tatiana Silva, avec son partenaire Christophe, ils se sont illustrés dans une danse contemporaine sur What About Us, un titre emblématique de la chanteuse Pink.



Ces trois prestations ont bluffé les quatre membres du jury qui n'ont pas hésité à attribuer la plus haute note possible dans l'émission : le 10. Autant d'un point de vue artistique que technique, les trois candidats ont convaincu tous les juges.

Tatiana Silva émue aux larmes

La soirée a aussi été très forte en émotion. La présentatrice météo de TF1, Tatiana Silva, a été très touchée après avoir dansé sur un morceau sur lequel elle avait déjà dansé au début de la saison et qui lui évoque sa mère décédée.

