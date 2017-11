publié le 29/11/2017 à 17:15

Le 16 décembre prochain, Laure-Anaïs Abidal représentera la Martinique pour l'élection de Miss France 2018 à Châteauroux. La jeune femme élue première dauphine, succède à Jade Voltigeur disqualifiée du concours à cause de son tatouage sur l'épaule gauche en août dernier. "Du jour au lendemain, cela a été un honneur pour moi de savoir que je prenais le relais et que j'allais représenter la Martinique à l'élection de Miss France (...) Je suis très fière de représenter mon pays que j'aime tant à l'élection", explique Laure-Anaïs Abidal à Martinique Première.



Et la compétition, Laure-Anaïs Abidal connaît. Depuis six ans, elle pratique l'athlétisme à haut niveau. "Quand tu vas représenter la Martinique à l'élection de Miss France, c'est d'abord de la détermination, de la motivation car on y va pour gagner, mais il y a aussi un peu d'appréhension, de peur et d'excitation", confie Laure-Anaïs Abidal qui sera donc l'une des 30 prétendantes au titre de Miss France 2018 à Châteauroux.