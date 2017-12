publié le 16/12/2017 à 11:30

Qui va succéder à Alicia Aylies, Miss France 2017 ? L'échéance approche à grand pas pour les 30 prétendantes à la prestigieuse couronne de Miss France. C'est samedi 16 décembre que la cérémonie, présentée par Jean-Pierre Foucault aux côtés de Sylvie Tellier, sera diffusée sur TF1 à partir de 21 heures.



Le défi est de taille pour les 30 candidates. Elles n'auront qu'une soirée pour convaincre à la fois le jury et les téléspectateurs. Elles ne seront très vite plus que douze, sélectionnées par un jury de présélection avant la cérémonie. Les douze heureuses jeunes femmes restantes seront ensuite soumises à l'appréciation du public (50%) et du jury (50%) afin de désigner les 5 finalistes. Puis le public prendra la main pour le sacre.

Cette année, le jury, présidé par Iris Mittenaere, l'actuelle Miss Univers, et le célèbre créateur Jean-Paul Gaultier, sera composé de l'humoriste Anne Roumanoff, de la chanteuse Nolwenn Leroy, du joueur de rugby Vincent Clerc, de la chanteuse Lorie Pester et d'Agustin Galiana, l'heureux gagnant de Danse avec les stars. Un jury à la hauteur de cet événement très suivi des Français et qui s'annonce très riche en nouveautés.

1. La fête comme fil rouge

Après la "magie de Noël" l'année dernière, la cérémonie de Miss France 2018 sera cette année placée sous le signe de la fête. Concrètement, seront à l'honneur des tableaux et des costumes évoquant des grandes célébrations nationales comme celle du 14 juillet, la fête de la musique ou encore la fête foraine. Le tout mis en scène par Stéphane Jarny.

2. Ed Sheeran pour le coup d'envoi

Pour lancer la soirée Miss France 2018, TF1 a vu les choses en grand en invitant une des stars internationales les plus en vogue du moment : Ed Sheeran. Connu pour ses tubes planétaires tels que Shape Of You ou encore Perfect, l'artiste sera sur le plateau de TF1 pour un show en forme de coup d'envoi de la cérémonie.

3. Des robes courtes

En charge du stylisme pour l'émission, le couturier Nicolas Fafiotte a voulu innover cette année pour le concours avec qui il collabore depuis 10 ans. La nouveauté se situe principalement dans le fait qu'il a imaginé des robes plus courtes pour les prétendantes à la couronne. "Il y a une petite surprise, on va découvrir des robes un peu plus pepsy : j’ai misé sur les couleurs fortes, qui évoquent le cotillon et le réveillon, mais surtout, on va voir les jambes des cinq fina­listes", a confié Nicolas Fafiotte à 20 minutes. "Le concours a accepté que je fasse une robe courte devant. C’est plus dynamique. Je force pour faire bouger les choses !", a-t-il expliqué.

4. Les questions du public

Autre nouveauté notable pour cette nouvelle édition de Miss France : la possibilité pour le public d’interagir avec les finalistes. En effet, à partir du hashtag #AskMissFrance sur les réseaux sociaux, via le site de Miss France ou celui de TF1, le public pourra poser une question à chacune des cinq Miss finalistes. La question sera tirée au sort et posée en direct.