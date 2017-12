publié le 08/12/2017 à 16:40

50.000 abonnés au moment d'écrire ces lignes. Kleofina Pnishi est une Miss Provence qui maîtrise parfaitement l'outil Instagram, et qui a plusieurs cordes à son arc. Ainsi, la brune est certes dans la course pour devenir Miss France 2018, son "rêve depuis toute petite", mais elle a déjà bien avancé pour assurer la suite de sa carrière professionnelle.



Comédienne, Kleofina Pnishi a déjà tourné dans des séries, notamment Plus belle la vie ou encore Le mystère du lac. De belles lignes sur le CV pour celle qui est originaire du Kosovo, mais elle n'en reste pas là. En effet, elle est aussi diplômée d'une école de journalisme et de communication, et espère bien en faire son métier.

Miss Provence a néanmoins failli ne pas être qualifiée pour l'élection du 16 décembre prochain à Châteauroux. La faute à un tatouage, qui avait coûté sa place à Miss Martinique. Situé sur le poignet, celui de Kleofina Pnishi est plus discret et entre dans le cadre du Comité Miss france, qui exige qu'un tatouage soit discret et ne dépasse pas 2 centimètres. Miss Provence a donc pu préparer l'élection en Californie avec les 29 autres candidates.