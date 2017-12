publié le 15/12/2017 à 08:20

Qui sera élue Miss France 2018 ? L'échéance approche à grand pas pour les 30 prétendantes à la couronne. La cérémonie, présentée par Jean-Pierre Foucault, aux côtés de la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier, sera diffusée samedi 16 décembre à partir de 21 heures sur TF1.



Une grande soirée annuelle qui s'ouvrira avec la venue inédite du chanteur mondialement connu Ed Sheeran (Shape Of You, Perfect). Et c'est le thème de la fête qui a été choisi comme fil rouge de la cérémonie, avec des tableaux et des costumes évoquant des grandes célébrations nationales comme celle du 14 juillet, la fête de la musique ou encore la fête foraine.

Le défi est de taille pour les 30 candidates qui n'ont qu'une soirée pour convaincre le jury et les téléspectateurs. Elles ne seront très vite plus que douze, sélectionnées au préalable par un jury de présélection avant la cérémonie. Ces douze jeunes femmes seront ensuite soumises à l'appréciation du public (50%) et du jury (50%) présidé par Iris Mittenaere, l'actuelle Miss Univers, et le créateur Jean-Paul Gaultier.

Les cinq finalistes vont ensuite défiler dans des robes de haute couture. Cette fois, le vote des téléspectateurs comptera à 100%. À partir de #AskMissFrance sur les réseaux sociaux, via le site de Miss France ou celui de TF1, le public pourra poser une question à l'une des 5 Miss finalistes. Une seule et unique question sera tirée au sort et posée en direct lors de la cérémonie.